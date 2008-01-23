Брокколі захищає від хвороб серця

Капуста брокколі, приготована на пару, покращує роботу серця і зменшує пошкодження міокарду при недостатності кисню. Такого висновку дійшли американські учені в результаті експериментів на щурах.

Керівник дослідження професор Діпак Дас (Dipak Das) і його колеги з Університету Коннектикуту протягом місяця годували лабораторних щурів екстрактом брокколі. Після закінчення вказаного періоду вони досліджували роботу серця піддослідних тварин, порівнявши результати з контрольною групою тварин, що одержували звичайний корм. З`ясувалося, що серця щурів, які одержували брокколи краще функціонували, і були стійкіші до гіпоксії – недостачі кисню, що призводить до інфаркту.

На думку дослідників, захисний ефект брокколі пояснюється високим вмістом деяких речовин, зокрема сульфорафану, стимулюючих утворення тіоредоксину. Цей білок відіграє важливу роль у захисті клітин в умовах порушеного кровопостачання м`яза серця.

Захисна дія брокколі не обмежується профілактикою хвороб серця. Попередні дослідження показали, що ця капуста знижує ймовірність розвитку раку молочних залоз і передміхурової залози. За словами Даса, найбільший захисний ефект має капуста, приготована на пару, адже при тривалому кип`ятінні брокколі втрачає велику частину своїх корисних властивостей.

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