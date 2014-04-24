У новому календарі щеплень буде змінено терміни введення вакцини, про це повідомила завідувач сектором імунопрофілактики Управління громадського здоров'я Галина Романюк на прес-конференції у МОЗ.

"Планується змінити терміни введення вакцини проти кашлюку, дифтерії, правцю і поліомієліту. Відповідно до діючого календаря, щеплення проводяться дітям в три, чотири і п’ять місяців. За новою редакцією їх проводитимуть у два, чотири і шість місяців. Такі зміни вносяться для того, щоб приблизити календар до європейських стандартів", - сказала Романюк.

За її словами, буде також вилучено з переліку щеплень вакцини проти дифтерії.

"Це щеплення проводиться у 23 роки, однак воно не актуальне у жодній з європейських країн. Буде також скасована вакцинація проти дифтерії та правцю, яке проводиться у 18 років. Залишиться у 14 років і через кожні 10 років у дорослому віці", - зазначила Романюк.