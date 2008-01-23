Вага людини залежить від її характеру

Японські вчені, зробивши масштабне дослідження, дійшли висновку, що товариські й приязні люди набагато частіше страждають від надлишку зайвої ваги, ніж нервові. Про це повідомила аґенція Reuters.

У дослідженні, у процесі якого вчені вивчали взаємозв`язок між характером людини та її зростом і вагою, взяли участь більше 30 тисяч людей у віці від 40 до 64 років.

Виявилося, що люди з індексом маси тіла BMІ (Body Mass Іndex) більше 25 - розповсюджений показник огрядності - зазвичай відверті, спокійні й урівноважені, у той час як люди з індексом 18,5 легко піддаються нервовим переживанням.

Також під час дослідження фахівці встановили, що чоловіки-курці-екстраверти в 1,73 раза більше схильні до огрядності, ніж інтроверти. У жінок це співвідношення дорівнює 1,53.

Індекс BMІ (Body Mass Іndex) вимірює співвідношення ваги тіла й зросту і є діленням ваги тіла людини на величину її зросту у квадраті. Індекс до 20 одиниць свідчить про дистрофію, індекс 20-24 -про нормальну вагу для дорослих, індекс 25-26 - про ожиріння першого ступеня, 27-29 - ожиріння другого ступеня, 30-35 - про те, що ожиріння стало хворобою. А от при індексі 36 і більше виникає загроза життю людини.

korrespondent.net