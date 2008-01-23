Цукор важливий для людського імунітету

Учені університету Манчестера у Великобританії вважають, що життєво важлива роль цукру в багатьох біологічних структурах і його великий терапевтичний потенціал недооцінені. На їх думку, цукор залучений в кожен аспект метаболізму та імунної функції організму.

Фахівці довели, що імунна відповідь нашого організму часто залежить від ідентичності і розташування цукру в антигенах, які є поверхневими молекулами в хвороботворних мікроорганізмах, типу бактерій або будь-яких інших клітин з меншими біологічними компонентами. Складні типи цукру, як і полісахариди - основні компоненти антигенів, нарівні з ліпідами і білками. Ці антигени визначають результат інфекційної хвороби і ступінь боротьби імунітету з бактеріями, а нестача цукру веде до формування аутоіммунних розладів, включаючи розсіяний склероз, втрату пам`яті, ревматичний артрит і деякі ракові утворення.

АМИ-ТАСС