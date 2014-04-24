Найнебезпечнішу пухлину шкіри можна буде продіагностувати за фотографією

До проекту долучаються дерматовенерологи, онкологи, терапевти. Якщо з якихось причин немає такої можливості, можна скористатися послугами анонімного безкоштовного діагностування по фото. сфотографуйте родимку, яка видається вам підозрілою, і відправте за адресою: info@onco-net.net. В такий спосіб ви можете отримати консультацію завідувача відділенням пухлин шкіри та м'яких тканин Національного інституту раку, доктора медичних наук Сергія Коровіна.

У коментарі УНІАН провідний онколог підкреслив, що меланома - найнебезпечніша серед пухлин шкіри.

«Ця злоякісна пухлина шкіри може розвинутись з родимки (у 30 відсотках випадків) або ж утворитись на нормальній поверхні шкіри. Середньорічний темп приросту захворюваності на меланому в усьому світі становить близько 5 відсотків і є одним з найвищих серед всіх ракових пухлин. В Україні захворюваність на меланому за останні двадцять років зросла майже втричі. У випадку раннього виявлення хвороби відсоток одужання може сягати 90-95%. Перші ознаки, які мають насторожити: асиметрія, нерівний край родимки, включення ділянок червоного, коричневого, синього або білого кольорів, діаметр понад 6 міліметрів та піднесеність пухлини над навколишньою шкірою. При першій появі таких ознак слід неодмінно звернутися до лікаря.», - зазначив Коровін.