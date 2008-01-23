Учені: Ефективність антидепресантів перебільшена

Позитивні ефекти антидепресантів перебільшені в медичній літературі і клініках, вважають американські учені з Університету Орегона. Як стверджують експерти Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів /США/, тільки 51% досліджень подібних препаратів мають позитивні результати, але, проте, на ринку ліків є значно більше антидепресантів /94%/, якість і надійність яких не перевірені до кінця.

На думку дослідників з Університету штату Меріленд, фармацевтичні компанії уникають публікації негативних результатів тестувань ліків від депресії і психо-неврологічних розладів і завищують вигоду застосування антидепресантів в середньому від 11 до 69 відсотків. Для звичайного пацієнта ці препарати не діятимуть належним чином, попереджають фармакологи, а для людей з серйозними порушеннями психіки вони можуть і нашкодити, уповільнюючи процес лікування. Ефективне позбавлення від депресії - це не тільки лікарська терапія, але і індивідуальна профілактика розладу з професіоналом.

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