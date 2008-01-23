ООН: Рівень дитячої смертності в світі скоротився на чверть

Рівень дитячої смертності в світі з 1990 по 2006 рік скоротився майже на чверть. Зараз він опустився нижче 10 мільйонів на рік. У 2006 році у віці до п`яти років померло 9,7 мільйона дітей.

Але багато малюків можна було б врятувати шляхом зміцнення національних систем охорони здоров`я і розробки цілеспрямованих стратегій. Про це йдеться у новій доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Становище дітей в світі 2008».

Представляючи в Женеві цю доповідь, Виконавчий директор ЮНІСЕФ Анна Вінніман відзначила досягнутий прогрес, але застерегла від поспішної ейфорії, заявивши, що щорічна втрата 9,7 мільйонів дитячих життів неприйнятна.

«Забезпечення необхідних послуг на рівні общин для матерів, новонароджених і маленьких дітей і постійне поліпшення національних систем охорони здоров`я можуть врятувати життя багато з 26 тисяч дітей, які щодня вмирають у віці до п`яти років», — відзначила вона. Вона підкреслила, що ряд хвороб, від яких гинуть діти, можна було б запобігти шляхом розширення практикам грудного вигодовування малюків, шляхом вакцинації, додавання в раціон вітаміну А і розповсюдження антималярійних сіток.

У новій доповіді звертається увага на те, що в Китаї за останні 16 років рівень дитячої смертності скоротився на 47 відсотків, в Індії за цей же період — на 34 відсотки. В цілому в світі після 1990 року рівень дитячої смертності скоротився на чверть.

Автори доповіді ЮНІСЕФ вважають, що при зміцненні національних стратегій до 2015 року рівень дитячої смертності можна буде скоротити до чотирьох мільйонів в рік.

В даний час в промислово розвинених країнах у віці до 5 років вмирає 6 з 1000 дітей, а в країнах Центральної і Східної Європи і СНД — 27 малюків з 1000. У країнах Африки на південь від Сахари у віці до п`яти років вмирає кожна шоста дитина.

www.unicef.org