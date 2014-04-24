Основні і найбільш ранні симптоми міоми

Міоми матки відрізняються великою різноманітністю клінічного перебігу. У деяких хворих захворювання носить важкий характер, призводячи навіть до астенізації і невротизації. Скарги хворих залежать від багатьох факторів: локалізації і величини пухлини, вторинних змін в міоматозних вузлах, тривалості захворювання, наявності супутніх змін в статевих органах тощо. Переважання тих чи інших факторів відображається на симптоматиці захворювання.

Нерідко основним і найбільш раннім симптомом міоми матки є порушення менструальної функції - маткові кровотечі у вигляді мено - і метрорагій або мізерні тривалі незначні кров'янисті виділення.Наряду з матковими кровотечами в клініці міом матки часто відзначається симптом болю. Він зазвичай локалізується внизу живота і в попереково-крижовій ділянці, іноді іррадіює в нижні кінцівки. В одних випадках біль пов'язаний з менструацією, в інших такий зв'язок не простежується. Біль буває постійним, ниючим, в деяких випадках гострим, іноді носить переймоподібний характер.

Найбільш частими є дизуричні розлади - часте, утруднене і болісне сечовипускання. Міома матки призводить у ряді випадків до різкої деформації і зміщення сечового міхура, а також до застійних явищ у ньому.