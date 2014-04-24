Уряд розглядає питання уведення референтного ціноутворення на ліки.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йшлося у ході зустрічі міністра охорони здоров’я України Олег Мусій з представниками Європейської Федерації фармацевтичної індустрії та асоціацій і Європейського форуму пацієнтів.

За словами Мусія, на тлі тотального здороження цін на ліки, не завжди обґрунтованого, Уряд зараз розглядає питання уведення референтного ціноутворення на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти, та на рецептурні ліки.

"Таким чином, держава зможе регулювати ціни на близько 10 тис найменувань лікарських засобів, що покривають майже 80 відсотків ринку. Планується, що максимальна націнка на гуртові закупівлі ліків становитиме 10%, а на роздрібну торгівлю – щонайбільше 25%.

«Те, що нині діється в аптечних закладах із цінами на ліки є неприйнятним. Складається враження, що аптеки перетворилися на торгові точки і фактично перестали бути закладами охорони здоров’я», - зазначив Олег Мусій.

Він наголосив, що для здешевлення ліків МОЗ України планує укладати довгострокові контракти безпосередньо із фармвиробниками в рамках державних закупівель та вестиме перемовини про можливість відкриття потужностей цих виробників саме на території України.

Під час зустрічі також йшлося про адаптацію та гармонізацію українського медичного законодавства до вимог Європейського Союзу, що має розширити доступність пацієнтів до лікування та лікарських засобів

На переконання члена правління Європейського форуму пацієнтів Томаша Шеляґовскі, Україну, скоріш за все, чекає шлях Польщі, яка розпочала розробку нового медичного законодавства понад 10 років тому, досвід найближчих сусідів найкраще підійде для української системи охорони здоров’я.