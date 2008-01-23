СЕС дозволила відновити будівництво на території Жовтневої лікарні

Головний державний санітарний лікар Києва Ірина КОЗЛОВА своєю постановою дозволила відновити будівельні роботи на земельній ділянці за адресою: вул. Шовковична 39/1а (територія Жовтневої лікарні), але встановила жорсткі дезинфікаційні та профілактичні умови для забудовника.

Текст документу розміщено на офіційному Інтернет-порталі Державної санітарно-епідеміологічної служби столиці.

Як зазначається у постанові, рішення про продовження будівництва прийнято виходячи з негативних результатів лабораторних досліджень зразків грунту із вказаної території, у яких не виявлено збудників особливо небезпечних інфекцій, у тому числі сибірки, а також враховуючи, що історичні документи не мають чіткої вказівки на наявність кладовища та окремих поховань на даній ділянці.

Крім того, як повідомляється в документі, відповідно до результатів багаторічного епідеміологічного та епізоотологічного моніторінгу не зареєстровано випадків захворювань серед людей чи гризунів на особливо небезпечні інфекції; термін переживання збудників особливо небезпечних інфекцій (чуми, холери, крім сибірки) у ґрунті не перевищує 1,5-2 роки.

Водночас у постанові зазначається, що повністю виключити наявність поодиноких поховань неможливо, і враховуючи, що існує хоч і низька, але вірогідність наявності збудників сибірки у грунті зазначеної земельної ділянки, роботи повинні виконуватись з дотриманням низки профілактичних заходів.

Згідно з рішенням головного санітарного лікаря столиці, забудовник повинен забезпечити: проведення земельних робіт у присутності і під контролем посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби Києва, проведення перед початком робіт інструктажу робітників з питань заходів особистої профілактики, максимальну механізацію земельних робіт.

Крім того, виїмки грунту на території земельної ділянки мають проводитись робітниками у санітарно-захисному одязі, а місця складування грунту, який вивозиться з майданчику, повинні бути узгоджені з держсанепідслужбою. Також на території будівельного майданчику повинен бути облаштований дезінфекційний бар`єр, вивезення грунту має проводитись у попередньо зволоженому стані у закритих брезентом машинах у спеціально визначені для цього місця.

І.КОЗЛОВА заборонила вивезення з будівельного майданчика технічних агрегатів, обладнання, техніки до закінчення земельних робіт. По закінченню робіт дане обладнання має бути дезінфіковано.

Згідно з постановою, при ритті котловану відбір проб грунту для бактеріологічного дослідження передбачено проводити пошарово кожні 0,5 метрів.

У документі також зазначається, що у випадку виявлення останків поховань або виявлення збудників сибірки будівельні роботи повинні бути призупинені.

Постанова є обовязковою до виконання. Контроль за її виконанням І.КОЗЛОВА залишила за собою.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2007 року минулого року з’явилась інформація, що під котлован нового будинку біля Жовтневої лікарні розрили могильник XVIII століття, де були поховані померлі від чуми і сибірки. Вчені прокоментували, що це небезпечно і може призвести до виникнення нового осередку інфекції. Через декілька днів будівельні роботи були тимчасово призупинені за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та згідно із постановою столичної СЕС від 24 грудня.

На початку січня Державна санітарно-епідеміологічна служба Києва оприлюднила результати дослідження грунтів з будівельного майданчика на території Олександрівської центральної клінічної лікарні Києва (Жовтневої лікарні), згідно з якими збудників сибірки не було виявлено.

На сайті Київської СЕС також зазначається, що результати досліджень зразків грунту, проведених в лабораторії ОНІ Центральної СЕС МОЗ України, аналогічні.