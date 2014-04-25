В Україні за минулий рік було зафіксовано 78 випадків завізної малярії, 4 - з летальними наслідками.

Про це УНІАН повідомили у Державній санітарно-епідеміологічній службі України з нагоди Всесвітнього дня боротьби з малярією.

За даними фахівців державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України», в Україні, після ліквідації місцевої малярії у 1960 році, мають місце лише завізні випадки цього захворювання. За період 2011-2013 років мали місце 220 випадків завізної малярії, з них серед громадян України - 70,9%, іноземців – 29,1%.

У 2013 році в Україні було зареєстровано в цивільних громадян 78 випадків завізної малярії з 4 летальними наслідками від тропічної малярії. Найбільша кількість випадків була виявлена у Києві – 14; Харківській області та ГУ ДСЕС на водному транспорті – по 7; у Криму та Запорізькій області – по 5; у Донецькій, Житомирській, Одеській областях і Севастополі - по 4; у Вінницькій, Миколаївській, Сумській областях – по 3; у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Херсонській, Черкаській областях – по 2; в Луганській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській областях – по 1 випадку.

Найчастіше хворіли люди віком від 21 до 50 років (70,5% від усіх хворих). Серед захворілих було 68 чоловіків та 10 жінок.

Випадки захворювання на малярію виявлялися впродовж усього року.

Загалом у світі щорічно виникає 300-500 млн клінічних випадків хвороби, з яких 80% пов'язано з Африканським континентом. Більшість летальних випадків, особливо серед дітей, також припадає на Африку, де щодня помирають близько 3 тис. осіб.

У 2012 році у світі було зареєстровано близько 207 млн випадків малярії, які у 627 тис. випадків закінчилися смертю.

Орієнтовно 3,4 млрд людей мешкають в умовах ризику зараження, переважно в Африці та Південно-Східній Азії. Більшість випадків заражень на малярію відбувається на території Африканського континенту.

Економічні збитки від малярії сягають 40 млн ДАЛІ (DALY- рік втраченого людського життя.)

Епідемічна ситуація у світі з кожним роком ускладнюється. За даними ВООЗ, існуюча система епіднагляду за малярією дозволяє виявити лише 14% випадків від можливої загальної кількості.

Ліцензованих вакцин проти малярії на сьогодні не існує. На кінцевих стадіях розробки знаходиться вакцина проти P.falciparum, відома як RTS,S/AS01. Ця вакцина проходить оцінку в рамках масштабного клінічного випробування у 7 країнах Африки. Орієнтовні терміни щодо рекомендацій до використання цієї вакцини будуть отримані в 2015 році.