Перешкоджання роботі заводу «Індар» може призвести до нестачі інсуліну в Україні

Керівництво фармацевтичного підприємства «Індар», що є найбільшим виробником інсуліну для діабетиків в Україні, просить владу України захистити завод від втручання сторонніх осіб в його роботу, оскільки це може призвести до нестачі інсуліну в країні і зростання цін на препарати.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління «Індару» Любов Вишневська.

«100 тисяч пацієнтів, які щодня використають інсулін виробництва «Індару», залишаться без життєво важливих ліків. Також неминуче зростання цін на інсулін, якщо роботу заводу буде зупинено», - сказала Вишневська, додавши, що також можуть виникнути проблеми з поставками вакцин, препаратів для боротьби зі СНІДом і туберкульозом.

Крім того, за її словами, порушення у роботі або повна зупинка заводу може призвести до втрати контракту з Федеративною Республікою Бразилія, який в 2014 році може принести близько 52 млн дол., і в перспективі сприятиме виходу українських виробників на ринки країн Латинської Америки.

Вишневська пояснила, що роботі заводу «Індар» на сьогодні перешкоджає Міністерство охорони здоров'я України в особі нового міністра Олега Мусія і його заступників. За її словами, міністерство звинувачує керівництво підприємства в ненаданні необхідних документів для затвердження загальних річних зборів акціонерів, відмові у проведенні аудиту і саботажі організації чергових зборів акціонерів. Вишневська відзначила, що ці твердження не відповідають дійсності, оскільки аудит було проведено раніше, а всі документи надано.

Також голова правління «Індару» повідомила, що 11 квітня відбулася спроба рейдерського захоплення заводу сторонніми особами спортивної зовнішності, які супроводжували представників Мінохоронздоров’я.

Вишневська вважає, що такі дії з боку міністерства і його очільника можна пояснити бажанням змінити керівництво заводу незаконним шляхом і одержати контроль над підприємством.

«Ми просимо народних депутатів звернути увагу на ситуацію, яка склалася в охороні здоров'я України у цілому і підтримати проект постанови Ради про звільнення Мусія від виконання обов'язків міністра. Також ми просимо прем'єр-міністра доручити міністерствам і відомствам забезпечити виконання законодавства стосовно заводу «Індар» під час проведення засідання наглядової ради і зборів акціонерів, а також усунути допущені порушення», - сказала Вишневська.

Також вона звернулася до пацієнтів, лікарів і журналістів з проханням підтримати завод «Індар» і не допустити його зупинки.

Як повідомляв УНІАН, єдиний український виробник інсулінів для діабетиків - компанія "Індар" (м. Київ) у 2013 році збільшила чистий прибуток в 5,2 разу порівняно з 2012 роком - до 1,4 млн. грн з 267 тис. грн.

Довідка УНІАН. Підприємство з виробництва інсуліну «Індар» було створено у 1997 році, а в 1999 році було запущено в роботу. З листопада 2000 року підприємство почало випуск препаратів під власними торговими марками «Хумодар», «Монодар» тощо. У 2008-му і в 2011 роках завод пережив кілька рейдерських захоплень. У 2012 році держава повністю відновила контроль над підприємством, втрачений у 2008 році, коли держчастка у розмірі 70,7%, що належала компанії "Укрмедпром", була продана офшорній компанії Storke Holdings Ltd (Беліз). З квітня 2012 року підприємство очолила Любов Вишневська.

Станом на кінець 2013 року, 70,7% акцій «Індару» належать компанії "Укрмедпром", а 21,1% - кіпрській "Міндар Холдінгс Лімітед".

Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виробляються в Україні.