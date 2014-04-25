В Україні зростають показники захворюваності на рак щитоподібної залози

Показники захворюваності на рак щитоподібної залози в Україні продовжують зростати.

Про це у коментарі УНІАН заявив директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України академік Микола Тронько, напередодні 28-ї річниці найбільшої в історії техногенної катастрофи - аварії на Чорнобильській АЕС. .

"Сьогодні не викликає сумніву той факт, що негативний вплив Чорнобильської катастрофи на здоров’я реалізувався, насамперед, у збільшенні захворюваності на рак щитовидної залози у осіб, які на момент аварії були в дитячому або підлітковому віці. Про це свідчить динаміка цієї захворюваності у них. Якщо впродовж 1986-1988 років вона складала 0,1 випадка на 100 000 дітей України, а в 1989 році – 0,2 випадка, то у 1990 році збільшилася до 0,4 випадка. Всі наступні роки захворюваність продовжувала зростати і у 2012 році сягнула 5,8 випадка на 100 000 опромінених дітей України", - зазначив академік Тронько.

Він наголосив, що зв'язок зростання захворюваності на рак щитоподібної залози з аварією на ЧАЕС підтверджує і той факт, що у мешканців шести найбільш забруднених північних областей, які на момент аварії були у дитячому та підлітковому віці, рівень захворюваності впродовж 1989-2012 років виявився вищим, ніж у однолітків інших регіонів України.

"Кількість випадків раку щитоподібної залози продовжує збільшуватись, причому здебільшого за рахунок осіб, яким на момент аварії було 0-18 років. У всіх вікових групах основним гістологічним типом раку є папілярна карцинома. При підтримці ВООЗ та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ науковці Інституту провели масові дослідження йододефіциту на всій території України. Практично немає населених пунктів з нормальним йодним забезпеченням. Наслідком нестачі йоду, як і передбачалось, стало виникнення захворювань щитоподібної залози. Фактично у всіх регіонах України частота зобу у дітей була вища 5 %. У деяких населених пунктах Північного і Західного регіонів України вона сягала 40-60 % обстежених дітей. Недостатнє споживання йоду стало причиною не тільки захворювань щитоподібної залози, але й негативно позначалося на фізичному та розумовому розвитку дітей", - сказав Тронько.