Спалах поліомієліту в Україні неминучий, якщо терміново не вжити заходів – ВООЗ

ЮНІСЕФ та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляють, що в Україні поліомієліт може спалахнути будь якої миті.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЮНІСЕФ в Україні.

Спалах поліомієліту в Україні неминучий, якщо терміново не буде вжито заходів, підкреслили в ЮНІСЕФ та ВООЗ, користуючись нагодою проведення Європейського тижня імунізації.

«Ризик розповсюдження поліомієліту в Україні значно підвищується у зв’язку з поширенням вірусу на Близькому Сході та продовженням циркуляції поліо у Афганістані, Нігерії та Пакистані, а також з великою кількістю подорожуючих людей та низьким рівнем охоплення вакцинацією в Україні», - йдеться у повідомленні.

«Рівень охоплення вакцинацією в Україні найнижчий за останні 20 років. Менше половини дітей повністю вакциновані проти поліомієліту та нестабільна ситуація у країні знижує рівень охоплення навіть більше. ЮНІСЕФ закликає українську владу прийняти термінові заходи для попередження спалаху поліомієліту в країні», - заявила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.

У свою чергу представник Всесвітньої організації охорони здоров’я та голова Представництва в Україні Доріт Нітцан зазначає: «Поліомієліт дуже просто розповсюджується, часто без видимих симптомів; в 1 з 200 випадків поліомієліт викликає невиліковний параліч, отже, навіть одна дитина з діагнозом поліомієліту - це вже спалах. У першу чергу поліомієліт загрожує країнам з великою кількістю невакцинованих дітей, як в Україні. Проте конкретні зусилля можуть знизити ризик поліомієліту, але діяти потрібно вже зараз».

В повідомленні вказується, що Україна – єдина європейська країна, яка нещодавно була внесена до списку 13 “червоних” країн, які мають високий ризик спалаху поліомієліту у світі, Незалежним бюро моніторингу Глобальної ініціативи боротьби з поліомієлітом. До списку також входять Республіка Уганда, Сирія, Ліван, Йорданія, Південний Судан, Судан, Ірак, Малі, Джибуті та Еритрея.

Найбільш ефективним засобом зменшення наслідків завезення поліомієліту до країни є високий рівень охоплення імунізації та висока якість системи епідеміологічного нагляду.

У зв’язку із загрозою спалаху поліомієліту важливо переглянути систему постачання вакцин та забезпечити рівень вакцинації мінімум 95-98%. Низький рівень вакцинації вже спричинив спалахи інфекційних хвороб в Україні, а саме: краснухи, коклюшу і найбільший спалах кору в європейському регіоні в 2011-2013 рр., йдеться в повідомленні.

Головним пріоритетом повинно бути поновлення та підтримка високого рівня колективного імунітету шляхом планової вакцинації.

В той же час ЮНІСЕФ та ВООЗ вітає зусилля Міністерства охорони здоров’я України щодо пошуку шляхів забезпечення вакцин від поліомієліту. Обидві організації готові надати необхідну підтримку та у разі необхідності звернутись за терміновою допомогою до міжнародної спільноти, запевнили у Представництві.