В Україні планують ввести референтне ціноутворення на рецептурні препарати

Кабінет міністрів України узгоджує проект постанови про запровадження в Україні граничних відпускних оптових цін на лікарські препарати, які відпускаються за рецептами, що становить приблизно половину від загальної кількості препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабміні заявив начальник відділу організації і надання висновків економічного обгрунтування витрат на продукцію фармацевтичного ринку Державної інспекції України з контролю за цінами Сергій Стаховський.

«При розрахунку цін братимуться до уваги ціни на такі самі препарати в сусідніх країнах — Словаччині, Болгарії, Молдові й Польщі. Якщо подібні лікарські препарати в цих країнах не представлені, враховуватимуться ціни в Латвії, Сербії, Угорщині й Україні. Це механізм референтного ціноутворення», - сказав Стаховський.

За його словами, громадяни зможуть з відкритих джерел дізнатися про встановлену граничну ціну лікарського препарату і контролювати фармацевтичний бізнес.

«Якщо встановлені ціни будуть перевищені, громадяни зможуть оперативно інформувати про це Держцінінспекцію. У разі порушення вимог формування, встановлення і використання встановлених цін вся незаконно одержана виручка вилучатиметься в бюджет, а на порушників — накладатимуться штрафи», - зазначив представник Держцінінспекції.

У ході брифінгу він підтвердив, що на ринку фармпрепаратів справді має місце зростання цін.

«Ми розділяємо ліки, ціни на які регулюються і не регулюються державою. На регульовані препарати ціни зросли на 60-70%, на нерегульовані — на 100-120%», - сказав Стаховський.

Серед чинників, що вплинули на зростання цін, він назвав девальвацію гривні і загальнополітичну нестабільність у країні, а також інформаційний ажіотаж і паніку.

«Запровадження 7%-го ПДВ на ліки вплинуло на ціноутворення незначною мірою. Знаючи ситуацію, коли завозилися ліки через посередницькі структури, митна вартість товару зростала в 2-3 рази», - сказав Стаховський.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації, виступаючи від імені споживачів, не раз заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вищі, ніж у сусідніх країнах. Більше того, зростання цін пов'язане не лише з коливанням курсу валют і запровадженням 7%-го ПДВ на імпорт ліків, а й із зловживанням аптечних мереж дистриб'юторів, виробників.

23 квітня Антимонопольний комітет України заявив про початок дослідження українського ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами у зв'язку з численними зверненнями громадян з приводу істотного подорожчання ліків.

Довідка УНІАН. В Україні зареєстровано 12,9 тис. лікарських засобів. З них приблизно 3,7 тис. вітчизняного і 9,2 тис. іноземного виробництва. Державному регулюванню підлягають приблизно 4,5 тис. найменувань лікарських засобів. При цьому вартість лікарських препаратів вітчизняного виробництва в 2013 році була приблизно в 4 рази меншою за вартість ліків іноземного виробництва.

У 2013 році кількість аптек становила 14,8 тис., включаючи 3,4 тис. у сільській місцевості.