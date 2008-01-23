Дикі птахи під Севастополем померли не від грипу

У загиблих під Севастополем диких птахів вірусу грипу типу А не виявлено.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Як зазначається в повідомленні, останнім часом надходила інформація про загибель диких птахів поблизу селища Балаклава (АР Крим). Було відібрано патматеріали загиблих птахів і направлено на дослідження до Республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини. «Згідно з експертизою вищезазначеної лабораторії від 22.01.2008 №596-599 і №600-603, при дослідженні 8 проб патматеріалу загиблих диких птахів вірусу пташиного грипу типу А не виявлено», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Балаклаві (Севастополь) було виявлено 12 тушок загиблих птахів: 6 нирків і 6 бакланів.

Разом з тим, в одному з господарств в селі Рівне Красногвардійського району АРК минулого тижня було виявлено пташиний грип. У господарстві утилізовано шляхом спалювання майже 25 тисяч птахів. Проводиться моніторинг. В інших регіонах Криму пташиного грипу поки що не виявлено.