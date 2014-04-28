Медики, які відмовляли у лікуванні пораненим на Майдані, відповідатимуть перед законом

Випадки необґрунтованих відмов у лікуванні постраждалих під час Революції Гідності у місті Києві вивчатиме робоча група, утворена парламентським Комітетом з питань охорони здоров’я, повідомив голова робочої групи, перший заступник голови Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я Роман Ілик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Ілик зазначив, що на адресу комітету надходять численні скарги та звернення щодо роботи закладів охорони здоров’я міста Києва, значна частина з яких стосується дій чиновників медзакладів під час мирних акцій протесту у період Революції Гідності: «Були випадки необґрунтованих відмов від надання медичних послуг. «Швидкі» не завжди приїжджали за викликами, їх доводилось чекати по кілька годин, коли боротьба за життя пораненого вимірювалась хвилинами. Також були численними випадки, коли в медичних установах постраждалих «здавали» правоохоронним органам, в тому числі, коли хворі перебували у вкрай важкому стані. Це злочини проти людяності та моралі», - сказав депутат.

За його словами, під час сьогоднішнього засідання комітету наголошувалось про відсутність належної координаційної роботи щодо надання допомоги пораненим з боку чиновників закладів охорони здоров’я, керівництва департаменту охорони здоров’я КМДА. «Люди наводять конкретні факти перешкоджань наданню медичної допомоги. В тому числі були випадки, коли один медичний заклад був настільки перенавантажений пацієнтами, що лікарі просто фізично не могли справлялися або робили це практично цілодобово. У місті Києві загалом 158 комунальних медичних закладів, реальну допомогу надавало лише кілька. Ті, хто займався політиканством і належно не лікував хворих, має понести відповідальність», - сказав Ілик.

Водночас, «ми вдячні лікарям, усьому медичному персоналу, а таких людей було багато, які у ті часи, незважаючи на погрози, усні розпорядження зверху виконували свій обов’язок і рятували життя, як у медичних закладах, так і під кулями на вулицях Києва. Низький уклін та пошана нашим колегам», наголосив Р. Ілик.

Він закликав усіх, хто володіє конкретною інформацією та фактами щодо згаданих правопорушень, бездіяльності чиновників медзакладів та департаменту охорони здоров’я КМДА під час Майдану звертатись за телефонами: (044) 286-86-55 та (044) 286-87-85 та писати на електронну адресу ilyk.roman@rada.gov.ua.