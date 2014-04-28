Міністр охорони здоров'я з робочою поїздкою відвідає Миколаївську область

Сьогодні - 28 квітня 2014 року - Миколаївську область з робочою поїздкою відвідає Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

У ході заходу він планує відвідати Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер, обласну станцію переливання крові, а також вручити автомобілі швидкої медичної допомоги типу «С» для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Під час поїздки міністр зустрінеться з медичними працівниками Миколаївщини.