Україна має перейти на амбулаторну форму лікування туберкульозу - Мусій

Україна має перейти на амбулаторну форму лікування туберкульозу.

Як повідомили УНІАН у МОЗ таку думку висловив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій у ході зустрічі зі спеціальним посланцем Генерального секретаря ООН з ВІЛ/СНІДу в країнах Східної Європи і Центральної Азії Мішелем Казачкіним.

За словами міністра, згальнодержавною цільовою програмою протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки передбачена інтеграція фтизіатричної служби до первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги.

«Ми маємо перейти до лікування у амбулаторних умовах. Звісно, це відбудеться не одномоментно і буде стосуватися тих хворих, у яких немає мультирезистентної форми туберкульозу і бактеріовиділення. Крім того, попередньо потрібно буде вирішити соціальні проблеми уразливих груп населення і адаптувати до життя в суспільстві», - сказав Мусій.

Він наголосив, що проект Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки нині проходить повторне погодження та невдовзі буде поданий на розгляд парламенту.

Казачкін наголосив на лідерстві України у подоланні епідемії ВІЛ/СНІД серед країн регіону завдяки увазі до профілактики захворювання серед груп ризику.

Міжнародний експерт, звернув увагу на збалансований розподіл ресурсів на туберкульоз і СНІД, адже заявка до Глобального Фонду подаватиметься одна. Також наголосив на важливості прозорих закупівель ліків за прийнятними цінами.

«Що прозорішою буде система, то легше буде мобілізувати міжнародну допомогу», - підкреслив Казачкін.