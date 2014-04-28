Що необхідно для активної роботи мозку

1. Мозку потрібні кофеїн і теанін. Кофеїн допомагає запам'ятовуванню. Але його надлишок призводить до нервових зривів. А все тому, що кофеїну потрібна пара - теанін, амінокислота, яка знижує тривожність.

Де і як: на щастя, суперкомбінація кофеїну і теаніну вже є в одному з найпопулярніших в світі напоїв - чорному або зеленому чаї. Пийте кілька чашок щодня.

2. Мозку потрібно сонце для "правильного" настрою

Сонячне світло нам потрібне щодня. Приблизно 10% американців страждають від сезонного афективного розладу - почуття летаргічної смутку, викликаного короткими осінніми та зимовими днями. Найкращий спосіб позбутися цього стану - частіше бувати на сонці.

Де і як: прогуляйтеся по вулиці, бажано на початку дня.

3. Мозку потрібні поліфеноли для щастя

Схоже, коли люди об'їдаються шоколадом, в цьому є щось розумне: какао містяться антиоксиданти під назвою поліфеноли. Їм шоколад багато в чому зобов'язаний своєю здатністю покращувати настрій; дослідження показують, що вони стимулюють ті ж рецептори мозку, на які впливають препарати від тривожності. У шоколаді є й інші переваги - він знижує ймовірність інсульту, діабету, серцево-судинних захворювань, зміцнює кровообіг.

Де і як: тримайте на робочому столі трохи темного шоколаду.

4. Мозку потрібно більше Омега-3

Хоча на мозок припадає лише 2% маси тіла, він споживає 25% виробленої організмом глюкози. Наші мізки постійно голодні, і якщо їх не годувати, вони відволікаються. Особливо вони люблять їжу, багату жирними кислотами Омега-3 - вони так добре допомагають нашим нейронам.

Де і як: їжте більше горіхів, льняного насіння, іспанської шавлії, жирну рибу.

5. Мозку потрібен креатин, який так полюбляють бодібілдери. Дослідження показують, що креатин зміцнює пам'ять і увагу.

Як і де: киньте добавку з креатином в ранковий йогурт.

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