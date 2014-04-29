Як розпізнати інсульт: 3 основні симптоми

Інсульт - гостре порушення мозкового кровообігу, що характеризується раптовим (протягом декількох хвилин, годин) появою осередкової та/або загальномозкової неврологічної симптоматики, яка зберігається більше 24 годин або призводить до смерті хворого у коротший проміжок часу внаслідок цереброваскулярної патології.

Якщо потерпілого протягом 3 годин доставити в лікарню - наслідки інсульту можуть бути усунені повністю.

Три основні прийоми допоможуть розпізнати інсульт.

У - Попросіть потерпілого ПОСМІХНУТИСЯ.

З - Попросіть його ЗАГОВОРИТИ: вимовити просте речення зв'язно, наприклад: "За вікном світить сонце"

П - Попросіть його ПІДНЯТИ обидві руки.

Ще - якщо язик кривої або неправильної форми і западає набік, то це теж ознака інсульту.

Якщо ви зауважили хоча б одну з проблем - негайно викликайте швидку.