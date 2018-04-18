Імунізація рятує щорічно понад 2 млн життів у світі

За даними ВООЗ, імунізація широко визнана однією з найуспішніших та економічно ефективних заходів охорони здоров'я. Вона щорічно запобігає від 2 до 3 мільйонів випадків смерті, захищаючи дітей від дифтерії, правцю, поліомієліту і кору, пневмонії та ротавірусної діареї (на частку двох останніх припадає більшість випадків смерті дітей в віці до 5 років). Крім того, завдяки новим і складним вакцинам, можна захистити підлітків і дорослих людей від таких небезпечних хвороб як грип, менінгіт і рак (рак шийки матки і печінки).

Незважаючи на ці успіхи, кожна п'ята дитина не проходить вакцинацію. В 2012 році приблизно 22,6 мільйона дітей грудного віку не були охоплені програмами планової імунізації. Більше половини цих дітей проживають в трьох країнах: в Індії, Індонезії та Нігерії. В результаті неадекватних поставок вакцин, відсутності доступу до працівників охорони здоров'я та недостатнього рівня політичної та фінансової підтримки значна частина населення починає, але не завершує повний курс вакцинації, передбаченої національним календарем щеплень. З іншого боку, однією з основних причин свідомої відмови від щеплень є брак знань про вакцинацію.

Заходи, що проводяться в рамках Всесвітнього тижня імунізації в цьому році, спрямовані на інформування людей та усунення перешкод для вакцинації населення.

Конкретні цілі полягають в тому, щоб люди в усьому світі:

знали про вакцини, які захищають від хвороб;

були зацікавлені у визначенні вакцинального статусу самого себе і своїх сімей; і отримували необхідні їм вакцини від свого дільничного лікаря.

Розширення знань населення про користь вакцинації є однією з основних цілей Глобального плану дій щодо вакцин, який забезпечує основу для програм імунізації у всьому світі і був прийнятий Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я в 2012 році. Цей план ставить своєю метою поліпшення здоров'я всіх людей шляхом доступу до програм імунізації до 2020 року, незалежно від того, де вони народилися, хто вони і де живуть.

Як альтернатива або доповнення до використання плакатів і таких заходів, як інформаційні кампанії серед населення та семінари за участю ЗМІ, пропонується використовувати технології мобільного зв'язку та Інтернет.