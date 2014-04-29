Дієта без жирів небезпечна - дослідження

Згідно з результатами нового дослідження, опублікованого Федерацією американських товариств експериментальної біології, дотримання дієти з низьким вмістом жирів може призвести до зниження когнітивних функцій.

Важливість довголанцюгових поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) для здоров'я мозку була доведена в декількох дослідженнях. В ході своєї нової роботи Теммі Худобу, доктор філософії з університету Тафтса (Массачусетс), разом з колегами провів дослідження, щоб оцінити, наскільки зниження споживання альфа-ліноленової, ейкозапентаєнової і докозагексанової кислот небезпечно для пізнавальних функцій. Учасники проходили серію інтенсивних когнітивних тестів на пам'ять, увагу, а також на визначення навички організації та планування з копіюванням складних фігур, а кількість споживаних учасниками жирів визначали за допомогою анкети.

Дослідники виявили, що рівень споживання ПНЖК не досягав норми у більшості учасників, а основним джерелом цих поживних речовин був консервований тунець. В результаті аналізу даних учені дійшли висновку, що недостатнє споживання жирів призводить до зниження когнітивних функцій протягом 2 років, повідомляється на сайті Science Daily.

Дані, отримані вченими, підтверджують, що споживання жирної риби, зокрема лососю, тунця і форелі, можуть допомогти запобігти зниженню пізнавальних функцій, а дієти, що виключають жир, створюють небезпеку для роботи мозку.

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