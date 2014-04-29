Депутати пропонують звільнити від оподаткування деякі ліки і медвироби

Народні депутати від депутатських груп "Суверенна європейська Україна" і "Економічний розвиток" пропонують Верховній Раді у зв'язку з неузгодженістю деяких законодавчих актів звільнити від оподаткування деякі лікарські засоби і медичні вироби, які оподатковуються ввізним митом за ставкою 8,5%.

Авторами відповідного законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування митом лікарських засобів і виробів медичного призначення (№ 4768 від 24 квітня 2014 року) є депутати Володимир Дудка, Андрій Шипко, Віктор Развадовський та Ігор Єремєєв.

«У зв'язку з неузгодженістю деяких законодавчих актів мають місце факти оподаткування деяких лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні і внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також виробів медичного призначення ввізним митом за ставкою вісім з половиною відсотків. Зрозуміло, що тягар сплати цього мита лягає не на тих, хто продає лікарські засоби і вироби медичного призначення, а на тих, кому вони необхідні, тобто на населення», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

На думку авторів ініціативи, деякі ліки і вироби медпризначення, які мають попит, мають завищені ціни, незважаючи на те, що дана продукція необхідна категорії громадян, яка і без того потребує підтримки з боку держави.

“Завданням законопроекту є зниження цін на вказану продукцію шляхом зменшення її вартості на розмір мита, яке зараз є однією з істотних складових ціни», - зазначається у пояснювальній записці.

Зокрема, законопроект передбачає внесення змін до Митного кодексу України і Закону України «Про Митний тариф України» у частині звільнення від оподаткування ввізним митом лікарських засобів і виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Автори законопроекту не включили даний перелік до проекту закону.

“Очікується, що у зв'язку з ухваленням акту буде усунена неузгодженість, яка сьогодні існує у законодавстві щодо оподаткування митом лікарських засобів і виробів медичного призначення. Крім того, очікується зниження цін на вказану продукцію, що підвищить соціальний захист найнезахищеніших верств населення України".

Як повідомляв УНІАН, громадські організації, виступаючи від імені споживачів, неодноразово заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вище, ніж у сусідніх країнах. Більше того, зростання цін пов'язане не тільки з коливанням курсу валют і введенням 7-відсоткового ПДВ на імпорт ліків, а й із зловживанням аптечних мереж, дистриб'юторів, виробників.

23 квітня Антимонопольний комітет України заявив про початок дослідження українського ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами у зв'язку з численними зверненнями громадян з приводу істотного подорожчання ліків.

Довідка УНІАН. В Україні зареєстровано 12,9 тис. лікарських засобів. З них приблизно 3,7 тис. вітчизняного і 9,2 тис. іноземного виробництва. Державному регулюванню підлягають приблизно 4,5 тис. найменувань лікарських засобів. При цьому вартість лікарських препаратів вітчизняного виробництва у 2013 році була приблизно у 4 рази менше вартості ліків іноземного виробництва.

У 2013 році кількість аптек становила 14,8 тис., включаючи 3,4 тис. у сільській місцевості.