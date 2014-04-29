Медична служба Майдану передасть всі свої медикаменти армії

Медична служба Майдану вирішила передати всі свої медикаменти для армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав керівник медичної служби Ярослав Ковальчук.

За його словами, після Майдану залишилось більше половини медикаментів, які приносили громадяни. «Сьогодні було прийнято рішення передати ці медикаменти армії, а також чорнобильській лікарні», - додав він.