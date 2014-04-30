Як підвищити низький рівень гемоглобіну
Для підтримки нормального рівня гемоглобіну в крові перш за все необхідно правильно харчуватися і наповнити раціон продуктами, багатими залізом
Низький гемоглобін завжди є ознакою якогось захворювання. Найбільш поширені з них:
хронічна залізодефіцитна анемія;
крововтрати;
витончення слизової оболонки шлунка (хронічний атрофічний гастрит);
запальне ураження кишечника, дисбактеріоз;
залізодефіцитна анемія після операцій;
аутоімунні захворювання (вовчак, гломерулонефрит, ревматоїдний артрит);
тривалі інфекційні хвороби
патології крові;
онкологічні захворювання, особливо шлунково-кишкового тракту.
Для повноцінного утворення гемоглобіну необхідно:
1. Достатній вміст заліза в споживаній їжі.
2. Нормальне всмоктування заліза в шлунку і тонкому кишечнику.
3. Особливе значення має вміст вітаміну В12 і фолієвої кислоти. При порушенні достатнього їх надходження знижується кількість еритроцитів. Зі зменшенням кількості еритроцитів відповідно зменшується і кількість гемоглобіну.
4. Відсутність патології в системі кровотворення (спадкові та набуті захворювання крові.
Норма гемоглобіну в крові
Нормальними значеннями кількості гемоглобіну в крові вважають:
Для чоловіків 130-160 грамів на літр крові.
Для жінок 120-147 г/л.
Для вагітних жінок нижня межа норми 110 г/л.
Для підтримки нормального рівня гемоглобіну в крові перш за все необхідно правильно харчуватися і наповнити раціон продуктами, багатими залізом: печінка, яловичина, телятина, індичка, яйця, пшеничне борошно, гречка, бобові, курага, яблука, гранат тощо.
З продуктів тваринного походження залізо засвоюється краще, ніж з вегетаріанських страв, а крім того, для його повноцінного всмоктування рекомендується одночасно вживати овочі і фрукти з великим вмістом вітаміну С.
Здоровий спосіб життя - запорука перемоги над анемією. Більше ходити пішки, гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, відпочивати на природі - ці прості правила легко втілити в життя, щоб уникнути різних захворювань, викликаних низьким рівнем гемоглобіну.
Не забувайте, якщо і при правильному режимі харчування та здоровий активному способі життя рівень гемоглобіну стає все нижче, необхідно терміново проконсультуватися з лікарем і почати прийом препаратів заліза. Особливо це актуально при вагітності.