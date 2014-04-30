Як підвищити низький рівень гемоглобіну

Низький гемоглобін завжди є ознакою якогось захворювання. Найбільш поширені з них:

хронічна залізодефіцитна анемія;

крововтрати;

витончення слизової оболонки шлунка (хронічний атрофічний гастрит);

запальне ураження кишечника, дисбактеріоз;

залізодефіцитна анемія після операцій;

аутоімунні захворювання (вовчак, гломерулонефрит, ревматоїдний артрит);

тривалі інфекційні хвороби

патології крові;

онкологічні захворювання, особливо шлунково-кишкового тракту.

Для повноцінного утворення гемоглобіну необхідно:

1. Достатній вміст заліза в споживаній їжі.

2. Нормальне всмоктування заліза в шлунку і тонкому кишечнику.

3. Особливе значення має вміст вітаміну В12 і фолієвої кислоти. При порушенні достатнього їх надходження знижується кількість еритроцитів. Зі зменшенням кількості еритроцитів відповідно зменшується і кількість гемоглобіну.

4. Відсутність патології в системі кровотворення (спадкові та набуті захворювання крові.

Норма гемоглобіну в крові

Нормальними значеннями кількості гемоглобіну в крові вважають:

Для чоловіків 130-160 грамів на літр крові.

Для жінок 120-147 г/л.

Для вагітних жінок нижня межа норми 110 г/л.

Для підтримки нормального рівня гемоглобіну в крові перш за все необхідно правильно харчуватися і наповнити раціон продуктами, багатими залізом: печінка, яловичина, телятина, індичка, яйця, пшеничне борошно, гречка, бобові, курага, яблука, гранат тощо.

З продуктів тваринного походження залізо засвоюється краще, ніж з вегетаріанських страв, а крім того, для його повноцінного всмоктування рекомендується одночасно вживати овочі і фрукти з великим вмістом вітаміну С.

Здоровий спосіб життя - запорука перемоги над анемією. Більше ходити пішки, гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, відпочивати на природі - ці прості правила легко втілити в життя, щоб уникнути різних захворювань, викликаних низьким рівнем гемоглобіну.

Не забувайте, якщо і при правильному режимі харчування та здоровий активному способі життя рівень гемоглобіну стає все нижче, необхідно терміново проконсультуватися з лікарем і почати прийом препаратів заліза. Особливо це актуально при вагітності.

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