5 ранніх симптомів цукрового діабету

№ 1: почуття втоми і млявості після їжі

Готові заснути відразу після рясної трапези? Це нормальна реакція організму на надходження вуглеводів. Але якщо це відбувається часто, ваш організм може посилати повідомлення, що в раціоні занадто багато вуглеводів.

Після їжі всі вуглеводи всмоктуються у кров у вигляді глюкози, основного джерела енергії в організмі. Коли глюкоза надходить у підшлункову залозу, цей орган отримує сигнал випустити інсулін - гормон, який вона виробляє, щоб допомогти клітинам використовувати глюкозу.

Це налагоджена система. Але раціон, що містить багато простих вуглеводів, таких як цукор, біле борошно та солодкі напої, пригнічує його. Рецептори клітин зрештою припиняють поглинання інсуліну. Глюкоза накопичується в крові. Результат: ви відчуваєте себе сонними, можливо, вам навіть стає важче думати.

Що допомагає: виберіть більш складні вуглеводи, такі як цільні зерна (ячмінь, овес, коричневий рис), овочі та цільні фрукти (не соки). Корисно переміщення відразу після їжі - ходьба, навіть миття посуду.

№ 2: «вуглеводна спрага»

Серед найбільш бажаних продуктів в цьому випадку часто бувають шоколад, чіпси і картопля фрі. В них багато цукру, солі і жиру - речовин, які так приємні на смак, і змушують мозок вимагати їх все більше.

Однак прості вуглеводи переробляються дуже швидко, забезпечуючи «швидку енергію». Незабаром, однак, підшлункова залоза починає виробляти все більше і більше інсуліну, щоб впоратися з глюкозою.

Що допомагає: боротьба з тягою до шкідливої їжі. Замінюйте цукерки або чіпси «повільні» вуглеводи: жменю горіхів, банан, моркву.

№ 3: зайва вага

Вже один цей факт є основним фактором ризику розвитку діабету. Але особливо тривожно, коли ви намагаєтеся скорочувати калорії, і не бачите ніякого результату. Клітини «голодують», тому що вони потребують «паливіа» (у формі глюкози). Все, що поживається йде у «сховище» - відкладається жир.

Що допомагає: дуже повільне і поступове зниження ваги, за допомогою зміни раціону і збільшення фізичної активності

№ 4: фігура, більше схожа на яблуко, ніж на грушу

Збільшення ваги в конкретній ділянці тіла - у середній частині - особливо пов'язано з резистентністю до інсуліну і преддіабетом. Збільшення ваги навколо талії і живота (вісцеральний жир), вважається більш небезпечним, ніж жир на стегнах. Великий живіт пов'язаний з високим артеріальним тиском, хворобами серця, інсультом і небезпечним рівнем холестерину - усе це фактори ризику розвитку цукрового діабету.

Що допомагає: дієта, втрата ваги і фізичні вправи. Вправи відіграють важливу роль, тому що коли ви будуєте» м'язи, ви збільшуєте кількість ферментів, які здатні засвоювати глюкозу як джерело палива для клітин.

№ 5: високий артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск особливо пов'язаний з преддіабетом, коли він проявляється у поєднанні з надлишком ваги (особливо на животі), втомою та іншими негативними медичними показниками (ненормальний рівень холестерину і тригліцеридів). Кров стає липкою і більш в'язкою.

Що допомагає: втрата ваги повільно через зміни в харчуванні та збільшення фізичних навантажень.