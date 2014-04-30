Кому не можна їсти грейпфрут

12:33, 30 квітня 2014
Країна
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Незважаючи на багато корисних властивостей, грейпфрут може нанести шкоду

Грейпфрут небезпечний тим, що абсолютно несумісний з багатьма лікарськими засобами, тому після прийому ліків протягом тривалого часу варто уникати вживання грейпфрута. При взаємодії соку грейпфрута з деякими видами ліків можливі серйозні наслідки, що загрожують життю людини.

Також грейпфрут варто уникати при загостренні шлунково-кишкових захворювань. Не варто їсти цей фрукт людям з підвищеною кислотністю шлунка. Особливо небезпечно вживати грейпфрутовий сік натщесерце, адже це може згубно вплинути на слизову оболонку шлунку і кишечника. Сік грейпфрута у таких людей здатний викликати біль у шлунку, що обумовлено запаленням слизової шлунка і кишечника.

Цей плід руйнує зубну емаль через кислоти, що у ньому містяться. Таким чином грейпфрут провокує розвиток карієсу. Мінімізувати цей деструктивний вплив можливо при полосканні зубів кожен раз після вживання грейпфрута.

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