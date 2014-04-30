Відкати на фармацевтичному ринку України доходять до 40% - Мусій

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава відомства заявив під час круглого столу з представниками фармринку України.

"Прошу вас і звертаюся до вас підійти з розумінням, відповідно, якщо це можливо, зафіксувати мінімально можливі ціни (на ліки - УНІАН) і зафіксувати мінімально можливий прибуток для ваших фармацевтичних компаній", - сказав Мусй.

Міністр відзначив, що уряд України розуміє, що ціни на ліки не могли не зрости у зв'язку з девальвацією гривні на 40%, а також введенням 7% ПДВ на імпорт фармпродукції. Разом з тим, Мусій розраховує, що ліквідація тіньових схем у тендерних закупівлях на фармринку дозволить учасникам ринку доодержати ті самі 30-40% законним шляхом.

"Ці 40%, які є на сьогоднішній день, "плюс" 7% ПДВ, який було введено, мають серйозно вплинути на ціни під час проведення закупівель. Але хочу акцентувати увагу на тому, що, за попередніми даними експертів, схеми, відкоти, тіньові схеми, які існували, становили від 30 до 40%, тому через ліквідацію цих схем я сподіваюся допомогти учасникам ринку", - відзначив міністр.

Представники громадської організації "Пацієнти України" під час круглого столу закликали фармкомпанії вийти на тендерні торги 2014 року з цінами минулого року. Міністр підтримав цю ініціативу, проте не всі присутні на конференції учасники ринку погодилися з подібною пропозицією.

Зокрема, керівник фармацевтичної компанії AbbVie Biopharmaceuticals GMBH в Україні Віталій Гордієнко відзначив, що для ухвалення такого рішення про заморожування цін на рівні минулого року потрібно провести додаткові, більш конкретні переговори.

“Розумієте, говорили, що нібито залишайте ціни 2013 року, тому що всі компанії передбачали 30 або 40% так званого відкоту. Тобто якщо компанії погоджуються на ціни 2013 року, підписуються під таким документом, отже, вони підтверджують, що роблять це. Але якщо наша компанія цього не робила, у нас немає можливості просто стримувати ціни. Якщо ми утримуватимемо ціни, значить, ми надаватимемо якусь частину товару безплатно”, - сказав Гордієнко.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації, виступаючи від імені споживачів, неодноразово заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вищі, ніж у сусідніх країнах. Більш того, зростання цін пов'язане не тільки з коливанням курсу валют і введенням 7%-ного ПДВ на імпорт ліків, а й зі зловживанням аптечних мереж, дистриб'юторів, виробників.

Наприкінці квітня Антимонопольний комітет України заявив про початок дослідження українського ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами у зв'язку з численними зверненнями громадян із приводу істотного подорожчання ліків.