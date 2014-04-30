МОЗ планує вилучити частину дозвільних процедур, які здійснювала Держлікслужба

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава міністерства заявив у ході круглого столу з представниками фармацевтичного ринку України.

“У завищеній ціні на ліки лежить безліч корупційних складових. Особливо це стосується Держлікслужби, яка наскрізь корупційна, яка перевіряє абсолютно необґрунтовано європейських виробників на GNP (європейські стандарти виробництва ліків GNP - УНІАН) і бере за це колосальні гроші. Якщо Держлікслужба вимиває з вас, виробників, 2 млрд на рік, поза сумнівом, ви закладаєте ці 2 млрд в ціну. Тому МОЗ системно боротиметься з корупцією і за зниження ціни на медикаменти”, - сказав Мусій.

За його словами, міністерство має намір вилучити частину дозвільних процедур, які здійснювала Держліклужба, з метою спростити ведення бізнесу на фармринку країни.

“Це дасть можливість нам і вам (учасникам ринку — УНІАН) вести бізнес на території України і, як мінімум, на десятки відсотків знизити ціни на медикаменти”, - вважає міністр.

Мусій зазначив, що сьогодні він вчергове вносить подання в Кабінет міністрів про звільнення голови Держлікслужби.

“Я проти огульних звинувачень у корупції. Повинні бути докази корупційної діяльності. Щодо заступників рішення прийнято. Щодо Соловйову сьогодні я вношу подання в Кабінет міністрів про звільнення. Вкотре вношу його. Думаю, що уряд прислухається до моїх прохань”, - сказав Мусій.

Він також зазначив, що нове керівництво МОЗ веде жорстку боротьбу з корупцією усередині міністерства. Зокрема, вже наступного тижня будуть розглянуті кадрові питання у департаментах і управліннях.

“Я думаю, наступного тижня буде відомо, хто з попередніх чиновників залишається, а хто ні”, - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Мусій офіційно звернувся до голови Держлікслужби Соловйова і його першого заступника Інни Демченко із закликом добровільно піти у відставку. “Я ніколи не погоджуся на призначення людини, яка раніше була в будь-яких схемах у МОЗ і Держлікслужбі. Моє глибоке переконання, я наполягаю перед урядом, що всі керівники без винятку повинні піти зі своїх посад – заступники міністра охорони здоров'я, керівники всіх служб. Саме так здійснюватиметься кадрова політика", - заявляв міністр.

Раніше представники Автомайдану, Самооборони майдану і громадських організацій збиралися під Кабміном з вимогами до нових міністрів і прем’єр-міністра Арсенія Яценюка звільнити чиновників від минулої влади, які досі займають посади в системі охорони здоров'я. Зокрема їхні вимоги стосувалися керівників Держлікслужби.