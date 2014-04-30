МОЗ сподівається на введення референтних цін на рецептурні препарати

Міністерство охорони здоров'я України розраховує на прийняття Кабінетом міністрів постанови щодо введення референтних цін на рецептурні препарати, що дозволить встановити граничний рівень цін на ліки, заявив в ході круглого столу з представниками фармринку України міністр охорони здоров'я Олег Мусій.

“Ми розраховуємо, що сьогодні може бути прийнято постанову на засіданні Кабміну. Тоді з липня можна чекати на референтні ціни на медикаменти в Україні", - сказав Мусій.

За його словами, референтне ціноутворення дозволить встановити максимальний рівень цін на ліки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держцінінспекції, при розрахунку референтних цін будуть враховуватися ціни на такі ж препарати в сусідніх країнах - в Словаччині, Болгарії, Молдові та Польщі. Якщо подібні лікарські препарати в цих країнах не представлені, будуть враховуватися ціни в Латвії, Сербії, Угорщині та Україні.

Громадяни зможуть з відкритих джерел дізнатися про встановлену граничну ціну лікарського препарату та контролювати фармацевтичний бізнес.