Укус кліща може призвести до інвалідності

Укус кліща загрожує інвалідністю. Кожен п'ятий кліщ, якого досліджували протягом минулого року, виявився вражений бактеріями бореліями, які є збудниками хвороби Лайма. Ці мікроорганізми можуть призвести до тяжких патологій та інвалідності. Кліщів варто побоюватися з квітня по вересень, переважно в хвойних лісах, а також в ярах і на узбіччях доріг, пишуть Подробности.

Окрім хвороби Лайма, вони загрожують людині енцефалітом і марсельською лихоманкою. Захворювання можуть викликати глухоту, параліч або навіть смерть.

Лікар-інфекціоніст Дмитро Дудар розповів, як треба захищатися від кліщів: "Треба дотримуватися визначених правил поведінки. Перш ніж йти на відпочинок, звертайте увагу на світлий одяг з рукавами. Зі спреями слід бути обережними. Всі спреї мають у своєму складі речовину, яка має подразнюючу дію. Вони також можуть викликати алергічну реакцію ", - сказав лікар.