В Донецьку відбудеться футбольний матч на підтримку національного усиновлення

15:02, 30 квітня 2014
Країна
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2 травня в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» відбудеться матч чемпіонату України між «Шахтарем» і «Іллічівцем», який пройде в підтримку порталу національного усиновлення «Сирітству - ні!»

Вратарь ФК

Футболістів обох команд на поле виведуть 22 вихованця інтернатів Донецької області.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", проведення матчів на підтримку порталу «Сирітству-ні!» стало доброю традицією фонду Р.Ахметова «Розвиток України» та футбольного клубу «Шахтар». Примітно, що вперше подібний матч відбувся саме під час поєдинку " гірників " з маріупольцями в грудні 2009 року, через кілька днів після запуску порталу.

В цьому році благодійність і спорт знову об'єдналися заради досягнення головної мети - кожна українська дитина має жити і виховуватися в сім'ї. За час роботи порталу www.sirotstvy.net понад 6700 дітей знайшли маму і тата.

Нагадаємо, що у партнерстві з футбольним клубом «Шахтар» Фонд Ріната Ахметова також відкрив два дитячих будинки сімейного типу - Рудих і Зарецьких, в яких виховується 16 дітей. Кошти на купівлю просторих будинків для цих сімей перерахував головний тренер ФК «Шахтар» Мірча Луческу та гравці команди.

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