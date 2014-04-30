В Донецьку відбудеться футбольний матч на підтримку національного усиновлення

Футболістів обох команд на поле виведуть 22 вихованця інтернатів Донецької області.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", проведення матчів на підтримку порталу «Сирітству-ні!» стало доброю традицією фонду Р.Ахметова «Розвиток України» та футбольного клубу «Шахтар». Примітно, що вперше подібний матч відбувся саме під час поєдинку " гірників " з маріупольцями в грудні 2009 року, через кілька днів після запуску порталу.

В цьому році благодійність і спорт знову об'єдналися заради досягнення головної мети - кожна українська дитина має жити і виховуватися в сім'ї. За час роботи порталу www.sirotstvy.net понад 6700 дітей знайшли маму і тата.

Нагадаємо, що у партнерстві з футбольним клубом «Шахтар» Фонд Ріната Ахметова також відкрив два дитячих будинки сімейного типу - Рудих і Зарецьких, в яких виховується 16 дітей. Кошти на купівлю просторих будинків для цих сімей перерахував головний тренер ФК «Шахтар» Мірча Луческу та гравці команди.