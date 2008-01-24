У Росії заборонять рекламу сигарет

Уряд РФ схвалив законопроект про приєднання Росії до Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров`я по боротьбі проти тютюну. Документ, прийнятий ВООЗ в 2003 році, передбачає введення повної заборони на рекламу і інші методи підвищення продажів тютюнових виробів. В даний час до Конвенції приєдналися 172 країни, включаючи Євросоюз. Росія належить до небагатьох держав, що до цих пір не ратифікувала документ. Країна-учасниця зобов`язана ввести повну заборону на рекламу тютюнових виробів в перебігу п`яти років після приєднання до Конвенції.

РИА Новости