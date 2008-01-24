Новий засіб від нежитю

Дослідники знайшли нові властивості ехінацеї, які роблять можливим використовувати цей народний як засіб для ефективної боротьби з нежитем.

Медики стверджують, що профілактичне застосування ехінацеї дозволить знизити ризик риніту на 58%, а лікування нею скоротить термін хвороби удвічі. Ехінацея також здатна підвищувати імунітет.

Також встановлено, що у поєднанні з вітаміном С рослина здатна зменшити ризик захворювання нежитю на 86%. Крім цього, ехінацея позитивно діє при кашлі і головному болі. Ехінацея може протистояти більш ніж двом сотням різних вірусів.