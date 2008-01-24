Учені: сварки ”вбивають” імунітет

Після сварки з чоловіком потрібен час не тільки для того, щоб затягнулися емоційні рани. Фізичні рани теж після цього заживають повільніше. Учені виявили, що півгодинна сварка з коханим може уповільнити здатності організму до регенерації принаймні на один день. У пар, де постійно ворожі відносини, час, необхідний для загоєння, подвоюється.

Виходячи з цього, лікарні можуть проводити психологічні тести для пацієнтів, чекаючих хірургічних операцій, щоб дізнатися наперед, як довго їм знадобиться постільний режим, говорять учені. Ключовими елементами імунної системи є цитокіни, що сприяють загоєнню ран.

До таких висновків дійшли учені після дослідження 42 подружніх пар, що живуть у шлюбі в середньому 12 років. Важливо, щоб люди були психологічно підготовлені до операції. Лікарні повинні поклопотатися про те, щоб понизити стрес напередодні операції.

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