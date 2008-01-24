Київські лікарі: На столицю насувається пошесть сибірки

Інститут ім. Богомольця вимагає провести геодезичну розвідку будівництва на території Жовтневої лікарні у Києві для виявлення могильника.

Працівники столичного Інституту фізіології ім. Богомольця вимагають провести детальну геодезичну розвідку території будівництва у межах Жовтневої лікарні з метою виявлення могильника.

Про це повідомляє “Газета по-українськи” (№11 від 23 січня).

Як зазначає видання, за інформацією лікарів Інституту ім. Богомольця, у 1770 році до України з Туреччини потрапив вірус сибірки, через що помирало багато киян, хворих ніде було лікувати. За словами лікарів, загиблих внаслідок епідемії ховали у парку на території лікарні.

“Історичних документів про точне розміщення поховань немає, однак геодезична зйомка може визначити, де могильник. У місцях поховань щільність ґрунту завжди нижча”, - зауважив професор, завідувач відділу Інституту Вадим БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Коментуючи результати висновків досліджень проб грунту санітарно-епідеміологічної станції, згідно з якими спор сибірки не було виявлено, він пояснив: “Зрозуміло, чому вони нічого не знайшли. Проби брали на глибині метр-півтора. А загиблих від виразки тварин закопували щонайменше на чотириметрову глибину. Очевидно, так само ховали і людей”.

Професор зазначає, що бактерії сибірки живуть довго. При розкладанні тіла померлого бактерії переходять до клітин ґрунтових мікроорганізмів. Ті, розмножуючись, передають бактерії нащадкам. Розірвати цикл може лише висихання ґрунту, про що в даному випадку мова йти не може.

З протестами щодо будівництва на цій території лікарі виступили 20 грудня 2007 року. ”Вони вбивають Київ”, ”На столицю насувається пошесть”, ”Ні - забудові на вулиці Шовковичній” - з такими написами працівники столичного Інституту фізіології ім. Богомольця перекрили в’їзд до парку навколо закладу, пише газета.

В інтерв’ю виданню завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету ім. Богомольця Ірина КОЛЕСНИКОВА сказала, що боятися епідемії не варто.

“Сибірка лише спорами передається, від людини - ні. В Україні багато могильників, де поховані тварини і люди, які загинули від мору. Однак точні місцезнаходження їх невідомі”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Головний державний санітарний лікар Києва Ірина КОЗЛОВА своєю постановою від 18 січня дозволила відновити будівельні роботи на земельній ділянці за адресою: вул. Шовковична 39/1а (територія Жовтневої лікарні), але встановила жорсткі дезінфікаційні та профілактичні умови для забудовника.