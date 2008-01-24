Часник - лікар від ста хвороб

З давніх-давен наші предки вважали часник лікарем від ста хвороб. Його давали хворим, ним проганяли злих духів. “Рослинний лікар" допомагає при атеросклерозі, застої жовчі, глистах, але якщо у вас виразка, то краще відмовитися від такої терапії.

По-перше, в часнику містяться фітонциди — рослинні антибіотики, завдяки яким часник може запобігати появі деяких простуд.

По-друге, народний "антибіотик" багатий на селен — мікроелемент, який має дуже могутню антиоксидантну дію (не дає застоюватися в організмі токсинам). Завдяки цьому часник корисний навіть при раку".

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Часник протипоказаний тим, у кого є виразка шлунку або дванадцятипалої кишки, захворювання печінки і нирок на гострій стадії.

ЧАСНИКОВІ РЕЦЕПТИ.

1. Від атеросклерозу. Добре допомагає виводити холестерин настоянка часнику. Для її приготування візьміть 400 г часнику, подрібніть його в соковижималці і змішайте сік 1:1 з горілкою. Настоюйте годинку і потім починайте вживання, за годину до їжі, змішуючи настоянку з молоком або знежиреним кефіром. Для першого тижня прийому дозування складає 4—5 крапель на склянку молочного. В день потрібного вживати ліки 3—4 рази. З другого тижня можна вживати його по 7—8 крапель, з третьою — по 10—12. Такі чищення бажано проводити 3—4 рази на рік усім, кому за 60 років: як правило, атеросклероз до цього віку вже є у всіх.

2. Від застою жовчних шляхів. Вживайте ту ж горілчану настоянку, але вже не змішуючи її з молочним. Підліткам спиртну настоянку потрібно замінити прийомом суміші товченого часнику зі здором (перекрученим салом) або з вершковим маслом, в пропорції 0,5 зубчика на 1 ст. л.

3. Від застуди. Розмішайте товчений зубчик часнику з соняшниковою олією і візьміть цієї кашки на кінчику ножа. Змащуйте сумішшю обидві ніздрі усередині 4—5 разів на день. Запах доведеться потерпіти, зате простуда пройде швидше. Для профілактики простуд в приміщенні можна залишити пару товчених зубчиків на блюдечку на відкритому місці. Вони, хоч і створять специфічний аромат, зате проженуть бактерії.

4. Від наривів. Робіть із тією ж сумішшю компреси на фурункули і угрі, 2 рази на день — вранці і на ніч. Це пришвидшить їх загоєння.

5. Від глистів. Розмішайте в півлітрі молока 1 ч.л. товченого часнику. Випивайте раз на день, за годину до їжі, впродовж тижня. Як правило, глисти не терплять запаху часнику і покидають організм.

Сегодня