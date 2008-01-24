Дніпропетровщина просить допомоги в боротьбі з ВІЛ/СНІДом

Дніпропетровщина займає друге місце в Україні за темпами розповсюдження ВІЛ-інфекції. Голова обладміністрації Віктор Бондар звернувся до центральної влади з проханням надати фінансову допомогу в будівництві обласного центру «АНТИ-СНІД», передає «Німецька хвиля».

З часу своєї підстави в 1997 році дніпропетровський обласний центр профілактики та боротьби з СНІДОМ розташовується в невеликому приміщенні, якому вже більше 60 років.

За цей час кількість хворих СНІДОМ і ВІЛ-інфікованих в регіоні зросла майже втричі і зараз становить більше 20 тисяч осіб.

Тим часом, стаціонарне відділення може вміщати тільки 30 пацієнтів, розповів головний лікар центру Микола Турчин.

Хворим доведеться тижнями стояти в черзі на госпіталізацію, в палатах замість двох лежать по 8 пацієнтів, лікарів просять інші лікарні розмістити своїх пацієнтів.

У поліклініці в одному маленькому приміщенні змушені приймати і дітей, і вагітних, і хворих туберкульозом. У таких умовах неможливо забезпечити повноцінну профілактику і лікування хвороби. Побудувати центр – «АНТИ-СНІД» на власні кошти область не може вже більше 10 років, кошторис проекту перевищує 30 мільйонів гривень.

Главред