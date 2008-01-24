Учені знайшли простий засіб від депресії

Американські вчені з університету міста Піттсбурґ знайшли докази того, що терапія яскравим світлом допомагає не лише впоратися з сезонною депресією, але й лікувати серйозні психічні розлади.

Під час дослідження медики давали пацієнтам спеціальні світильники, які протягом двох тижнів ті вмикали на 15, 30 або 45 хвилин щодня. Експеримент проводили в палатах дев`яти пацієнток. Світильники в палатах чотирьох жінок вмикали вранці, а в решті палат - опівдні.

У результаті експерименту лікарі дійшли висновку, що найбільш сприятлива терапія яскравим світлом саме вдень, і тривалість таких процедур для успішного терапевтичного ефекта повинна становити приблизно 15 хвилин у день.

Також упродовж дослідження медики встановили, що світлова терапія може допомогти не лише в боротьбі з зимовою депресією, але й ефективна при лікуванні серйозніших психічних захворювань. Наприклад, учені довели, що біполярний афективний розлад, який раніше називали маніакально-депресивним психозом, також можна лікувати з допомогою яскравого світла.

korrespondent.net