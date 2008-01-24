Запорізька обласна лікарня вже три доби без води

Запорізька обласна клінічна лікарня, в яку поступають хворі з усього регіону, третю добу залишається без централізованого водопостачання через прорив на водоводі.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому теруправлінні МНС.

"Згідно з даними, наданими сьогодні управлінням житлово-комунального господарства Запорізької ОДА, обласна клінічна лікарня дійсно з 22 січня не має централізованого водопостачання. Причина – прорив водоводу внутрішніх мереж лікарні діаметром 200 мм", - повідомили в МНС.

Згідно з офіційними даними ОДА, підвезення питної води здійснюється автоцистернами.

Відновлювальні роботи проводить бригада Запорізького міського водоканалу.