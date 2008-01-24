Запорізька обласна лікарня вже три доби без води
12:37, 24 січня 2008Країна
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Причина – прорив водоводу
Запорізька обласна клінічна лікарня, в яку поступають хворі з усього регіону, третю добу залишається без централізованого водопостачання через прорив на водоводі.
Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому теруправлінні МНС.
"Згідно з даними, наданими сьогодні управлінням житлово-комунального господарства Запорізької ОДА, обласна клінічна лікарня дійсно з 22 січня не має централізованого водопостачання. Причина – прорив водоводу внутрішніх мереж лікарні діаметром 200 мм", - повідомили в МНС.
Згідно з офіційними даними ОДА, підвезення питної води здійснюється автоцистернами.
Відновлювальні роботи проводить бригада Запорізького міського водоканалу.
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