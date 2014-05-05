Кабмін звільнив главу Держветфітослужби

Кабінет міністрів України звільнив Володимира Горжеєва з посади голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Відповідне рішення, закріплене розпорядженням уряду № 426 -р від 30 квітня, опубліковано на офіційному веб-сайті уряду. «Звільнити Горжеєва Володимира Михайловича з посади Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за власним бажанням», - сказано в розпорядженні. Горжеєв очолював Держветфітослужбу з червня 2012 року.

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