Кабмін звільнив главу Держветфітослужби
09:44, 05 травня 2014Країна
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Кабінет міністрів України звільнив Володимира Горжеєва з посади голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.
Відповідне рішення, закріплене розпорядженням уряду № 426 -р від 30 квітня, опубліковано на офіційному веб-сайті уряду.
«Звільнити Горжеєва Володимира Михайловича з посади Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за власним бажанням», - сказано в розпорядженні.
Горжеєв очолював Держветфітослужбу з червня 2012 року.
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