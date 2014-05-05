Ігри на планшетах і мобільних телефонах шкідливі для маленьких дітей

Дослідження 65 родин, що проводилося Дитячим медичним центром Коена, виявило зв'язок між іграми і слабо розвиненою мовою, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Виходить, "розвиваючі ігри" не розвивають дітей, хоча батьки так вважають. Згідно зі статистикою, діти починають користуватися сенсорними пристроями в 11 місяців. І час використання становить приблизно 30 хвилин в день.

Різниці в розвитку у дітей, що грали в "розвиваючі" і в звичайні ігри, немає, кажуть вчені. Проте діти, що гралися в звичайні ігри на зразок Angry Birds або Fruit Ninja, все-таки гірше справлялися з тестами на мовні навички, що стосувалися і розуміння мови, і самої навички мовлення. Коментує експерт Рут Миланаик: "Батьки часто дають дітям замість іграшок чи книжок сенсорні пристрої. Але технічні новинки не можуть замінити уваги батьків. Найкращий спосіб розвинути мовні навички та навички навчання - більше говорити з дитиною".

Як було встановлено, найчастіше діти використовували сенсорні пристрої, дивлячись навчальні програми (30%), використовуючи навчальні програми (26%), безцільно натискаючи кнопки на екрані (28%) і граючи в "не навчальні ігри" (14%). Фахівці наголошують: вони не знають точно, чи то діти зі слабко розвиненими мовними навичками частіше звертаються до сенсорних пристроїв, чи то самі пристрої все-таки винні в проблемі з мовними навичками.