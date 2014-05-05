Коли в Україну прийде тепло

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

“Починаючи з 8 травня, ми очікуємо підвищення температури повітря вночі до 4-9 градусів тепла, а вдень температура зросте до 16-22 градусів, і упродовж 9-10 травня на території України збережеться такий температурний режим”, - сказав Кульбіда.

За його словами, вже 10 травня очікується хвиля дощів, яка почнеться у п'ятницю на крайньому півдні України, у суботу ця зона пошириться на центральні, північні і навіть західні області України, а 11 травня дощі спостерігатимуться на північному сході України.

Кульбіда зазначив, що дощі будуть достатньо інтенсивними, і під час опадів спостерігатиметься найнижча денна температура - 12-15 градусів, але це торкнеться в основному Житомирської, Київської, Вінницької, частково Одеської області.

Найтепліша і найсухіша погода на вихідні буде на Сході України при температурному режимі 20-25 градусів.

У Києві до 10 травня опадів також не буде. 5-7 травня температурний режим становитиме 10-15 градусів, з 8 травня - вже 16-21 градус. У суботу температура знизиться до 13-15 градусів.