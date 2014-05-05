Чорний шоколад корисніший за молочний

14:13, 05 травня 2014
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Багато корисних властивостей шоколаду можна пояснити дією корисних антиоксидантів у його складі

Однак у молочному шоколаді їх у кілька разів менше. І вчені змогли пояснити чому. Антиоксидантна активність флавоноїдів знижується під впливом молока - воно «поглинає» антиоксиданти.

Щоб рівень антиоксидантів в плазмі був однаковим, молочного шоколаду учасникам дослідження необхідно було з'їдати в два рази більше, ніж гіркого.

І, найголовніше, якщо їсти гіркий шоколад, запиваючи його молоком (200 мл на 100 г шоколаду), це значно знижує його користь.

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