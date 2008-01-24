Від зубного болю врятують розсіл і оцет

Зубний біль – “страхіття”, що підстерігає практично кожну людину. Причому, виникає він, як правило, або вночі, або на вихідні, під час поїздки, коли до дантиста і немає змоги дістатися. Що можна зробити, щоб дожити до походу в стоматологічну клініку?

Боліти може все: тверді тканини зуба (якщо в дупло потрапила їжа), м`які тканини зуба (запалена пульпа), навколозубні тканини, окістя і навіть щелепа. Втім, самому страждальникові з`ясовувати подробиці ніколи, йому потрібно біль угамувати.

Перше, що приходить на думку – знеболюючі препарати. І якщо полегшало, то добре. Головне, не їсти пігулки жменями для посилення ефекту. Якщо одна не допомогла, то і три навряд чи допоможуть.

Якщо біль ниє, а в зубі є видимою відкрита порожнина, то найімовірніше, в неї потрапили шматочки їжі. Спробуйте гарненько прополоскати рот водою кімнатної температури.

Не допомогло полоскання? Не засмучуйтеся. Зробіть маленьку (з сірникову головку) ватяну кульку і намочіть її спеціальними знеболюючими зубними краплями, які можна придбати в аптеці. Зазвичай в їх склад входять м`ятне масло, камфора і валеріана.

Міняти кульку доведеться кожні 10 хвилин, тому що краплі швидко вимиваються слиною. Повторювати процедуру потрібно до тих пір, поки біль не втихне.

Якщо крапель немає, або вони не допомогли, спробуємо звернутися до народних засобів. Покладіть на хворий зуб між яснами і щокою шматочок свіжого або очищеного від солі свинячого сала.

Можна змочити ватку ялицевим маслом і, приклавши до хворого зуба, потримати її 15 хвилин з одного боку і 15 хвилин – з іншого.

У домашніх умовах ви можете приготувати знеболюючий розчин самі. У літрі води розмішайте 1 столову ложку куховарської солі. Улийте туди 100 грамів 10-процентного нашатирного спирту і 10 грамів спирту камфорного.

Суміш потрібно збовтати, поки не зникнуть білі пластівці. Після чого змочіть у розчині ватяну кульку і покладіть на хворий зуб. Те ж саме можна зробити з пігулкою валідолу, розтертою у воді до утворення густої кашки.

Нарешті, зменшити зубний біль допоможуть полоскання рота сумішшю з рівних частин столового оцту (не есенції) і огіркового розсолу.

Правда.ру