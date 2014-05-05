На східному кордоні України почастішали спроби перевезення великих партій наркотиків – Сенченко

Тимчасово виконуючий обов'язки заступника глави Адміністрації президента Андрій Сенченко заявляє, що за останній тиждень почастішали спроби перевезення великих партій наркотиків через державний кордон України у Луганській та Донецькій областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. президента України.

«Згідно з оперативною інформацією, очікується різкий сплеск наркотрафіку через кордон у Луганській та Донецькій областях для того, щоб, по-перше, ці регіони і вся країна захлинулась у цих наркотиках», - зазначив Сенченко.

Тимчасово виконуючий обов'язки заступника глави АП від імені влади звернувся до мешканців Донбасу з проханням підтримати українських прикордонників, які протистоять напливу наркотрафіку.

«Велике прохання – і морально, і, можливо, в інших формах підтримати прикордонників. Вони сьогодні виконують дуже важливу функцію захисту країни, захисту кордону країни та захисту дітей, молоді не лише у Донбасі, але в усій країні від намагань наркоторговців втопити країну у наркотиках», - сказав Сенченко.