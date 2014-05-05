У Гвінеї - спалах епідемічного менінгіту: МЗС просить утриматися від поїздок

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Гвінейської Республіки у зв’язку зі спалахом епідемічного цереброспінального менінгіту (гострого інфекційного захворювання оболонок головного і спинного мозку) до стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, в разі крайньої потреби відвідати Республіку Гвінея громадянам України необхідно попередньо звертатися до медичних закладів з метою отримання консультацій щодо щеплення та інших профілактичних заходів, спрямованих на запобігання зараження цією хворобою.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації на території Республіки Гвінея українцям необхідно звертатися до Посольства України у Республіці Сенегал за номером телефону: (+221) 77-474-55-63 або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: (044) 238-16-57.