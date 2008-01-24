Україна та Японія модернізуватимуть медичне обладнання

Україна та Японія мають намір перейти до підготовки другого етапу проекту щодо модернізації медичного обладнання для обласних лікарень Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров’я, відповідна домовленість була досягнута сьогодні під час зустрічі міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА та Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні Муцуо МАБУЧІ.

Загальна сума проект становить близько 4,2 млн. доларів і надаватиметься в рамках виконання угоди про співпрацю між Урядом України та Урядом Японії про надання ґрантової допомоги на реалізацію проекту поліпшення медичного обладнання для дитячих лікарень.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, МОЗ зацікавлений у розвитку співпраці між Україною та Японією в напрямку модернізації дитячих медичних закладі, а також, у тому щоб перейняти досвід у сфері охорони здоров’я матерів і дітей. "Покращання здоров’я українських дітей – пріоритет державної політики і одна з проблем, над вирішенням якої активно працюємо. Ми щиро вдячні уряду Японії, а також усім, хто підтримує нас на цьому стратегічно важливому напрямку. Адже турбота про здоров’я дітей означає розквіт України як держави та її майбутнє", - сказав міністр.

За підтримки уряду Японії в рамках програми “Офіційна допомоги для Розвитку” в 2002 році завершено Проект вдосконалення рівня медичного обладнання Української дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”. За результатами проекту поставлено, змонтовано та введено в дію 112 позицій медичного обладнання для хірургічної та неонатологічної служб, лабораторного відділення, центрального стерилізаційного відділення і поліклініки загальною сумою близько 6 млн. дол. США.

В січні 2007 року підписано Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання ґрантової допомоги на реалізацію проекту поліпшення медичного обладнання для дитячих лікарень. Угодою передбачено модернізацію медичного обладнання обласних дитячих лікарень Луганської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей на загальну суму 453 млн. йен (близько 7,5 млн. дол.). На першому етапі проекту передбачається переоснащення обладнання Луганської обласної дитячої клінічної лікарні (244 млн.йен) та Кіровоградської обласної дитячої клінічної лікарні (181 млн.йен).

На даний час триває перший етап проекту, за яким постачання медичного обладнання для дитячих лікарень Луганської (215 млн. йен) та Кіровоградської (142 млн. йен) областей (приблизно 3 млн. дол.).

МОЗ уважно стежить за процесом виконання робіт в лікарнях - і в Кіровограді, і в Луганську постачання відбувається згідно з графіком. В Луганську обладнання вже розподілено по відділеннях лікарні.