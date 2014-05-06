Весна добігає кінця, і останній весняний місяць не засмутить нас частими і серйозними магнітними бурями. У травні 2014 очікуються лише незначні геомагнітні коливання, пише Lady.tochka.net.

Незначні магнітні коливання можливі 15, 16, 21, 22 і 26 травня.

Магнітні бурі у травні 2014 року – причина виникнення

Геомагнітні збурення на нашій планеті відбуваються кілька разів на місяць через процеси, що виникають на Сонці, особливо в області темних плям. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на Землі.

Магнітні бурі у травні 2014 року - погане самопочуття

Під час магнітних бур і серйозних геомагнітних коливань чутливі до них люди часто відчувають головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, зростання адреналіну в крові, стреси і депресії.

Кожна людина має різну реакцію організму на магнітні бурі. Чому сонячна активність здатна сильно впливати на наш організм, вчені й досі не знайшли точної відповіді. Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан її здоров'я на цей момент. Здорові ми чи хворі, в якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії або інших психічних розладів - всі ці фактори впливають на те, як ми переживемо чергову магнітну бурю.

Крім того важливим чинником є ​​недовірливість. Вважається, що лише 10% людства дійсно страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись із прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять у них.

Чи так це насправді - вирішувати і перевіряти тобі. Ми же можемо порадити, як поводитися під час магнітних бур у травні 2014 року.

Щоб легше пережити магнітні бурі у травні 2014 року, намагайся дотримуватися наступних рекомендацій:

обмеж роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості, або відклади її на інший час;

не бери участі у сварках і розборках;

більше відпочивай і гуляй на свіжому повітрі, а важке фізичне навантаження постарайся зменшити;

приймай контрастний душ;

стеж за своїм артеріальним тиском;

для зниження нервозності пий заспокійливі засоби: валеріану, собачу кропиву, глід, шавлію, заспокійливі чаї;

виконуй рекомендації свого лікаря і завжди май при собі необхідні ліки;

харчуйся правильно, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м'ясо. Виключи у цей період вживання алкоголю.